POL-SE: Brande-Hörnerkirchen, Barmstedter Straße (L 112) / Polizei erbittet Hinweise nach einer Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 14.03.17, kam es bei Brande-Hörnerkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 65-Jähriger aus Barmstedt fuhr mit einem Kleinkraftrad auf der L 112 von Großenaspe in Richtung Brande-Hörnerkirchen, als ihm um 13.50 Uhr ein Lkw entgegen kam. Dieser machte einen Schlenker und geriet auf die Fahrspur des 65-Jährigen, woraufhin dieser auswich und in den Graben fuhr. Hierbei verletzte er sich leicht. Der Gesamtschaden liegt bei 1000 Euro. Der Fahrer des Lkw flüchtete in Richtung Groß Offenseth-Aspern. Der Lkw war vermutlich weiß. Die Polizei Brande-Hörnerkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04127-9562 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de