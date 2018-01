Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, 02.01.2018, ist es auf der L 112 / Barmstedter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Um 11:45 Uhr befuhr ein 70-jähriger aus dem Kreis Pinneberg mit einem Trecker und zwei Anhängern die L 112 von Groß Offenseth-Aspern kommend in Richtung Brande-Hörnerkirchen. Kurz hinter der Ortseinfahrt Brande-Hörnerkirchen kam ihm ein LKW entgegen, der sehr weit mittig auf der Fahrbahn fuhr. Das landwirtschaftliche Gespann musste daraufhin nach rechts ausweichen, geriet auf den rechten Grün- / Seitenstreifen und verunfallte schließlich in dem dortigen Straßengraben. Der LKW setzt seine Fahrt unvermittelt fort. Bei dem LKW soll es sich um eine weiße Sattelzugmaschine mit Auflieger gehandelt haben. Wer Angaben zu dem Verkehrsunfall oder die weiße Sattelzugmaschine mit Auflieger machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 04127 / 9562 an die Polizei in Brande-Hörnerkirchen zu wenden. Der Fahrer der Sattelzugmaschine wird aufgefordert, sich unverzüglich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de