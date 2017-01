POL-SE: Bundesautobahn 20, Höhe Rastplatz Kronberg / Glätteunfall auf der Autobahn

Bad Segeberg (ots) – Gegen 5.30 Uhr ist es am heutigen Tage auf der Autobahn 20 in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Nach ersten Erkenntnissen setzte ein 23- Jähriger mit seinem VW auf der Autobahn trotz Glätte zum Überholen an. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte gegen die Leitplanken und kollidierte anschließend mit dem überholten Skoda. Der junge Mann aus dem Kreis Segeberg blieb unverletzt, die beiden 33- und 44- jährigen Insassen des Skoda wurden leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 8.000 Euro geschätzt. Die Vollsperrung der Fahrbahn konnte gegen 6.45 Uhr wieder aufgehoben werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de