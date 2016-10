POL-SE: Bundesautobahn 21, Bornhöved / Sprinterfahrer wendet auf Autobahn

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen Sprinterfahrer gekommen, der auf der Autobahn 21 sein Fahrzeug gewendet hatte. Kurz nach Mitternacht teilte ein Anrufer der Polizei mit, dass soeben ein Sprinter, der in Richtung Norden gefahren sei, im Baustellenbereich kurz vor Bornhöved gewendet habe. Ein anderer Fahrer habe eine Notbremsung durchführen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Sprinter zu verhindern. Drei Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach dem Fahrzeug und konnten ihn in Fahrenkrug stoppen. Der 22- jährige Fahrer des Fiat Ducato äußerte nicht, warum er gewendet habe. Der Fahrer stand weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes aus Hamburg, der sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten muss. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de