POL-SE: Bundesautobahn 21, zwischen Wahlstedt und Daldorf / Vollsperrung nach Lkw-Unfall

Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstagmorgen verunfallte ein Tanklaster auf der Autobahn 21, wodurch die Fahrbahn für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden musste. Aufgrund eines Reifenplatzers verlor heute Früh, gegen 8.45 Uhr, ein 53-jähriger Fahrer eines mit Speiseresten beladenen Tanklasters die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach rechts in die Schutzplanke und kam dort nach ungefähr 20 Metern zum Stehen. Die Sattelzugmaschine steckte mit den rechten Reifen fast einen Meter tief in der Bankette, so dass die Achse des Fahrzeugs auf der Fahrbahn auflag. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Wahlstedt und Daldorf in Fahrtrichtung Kiel. Die Autobahn 21 musste für die Bergungsarbeiten von 10.45 Uhr bis 13.30 Uhr in Richtung Kiel voll gesperrt werden, da zunächst die Ladung auf einen anderen Lkw umgepumpt werden musste und sich die Bergung des Sattelzuggespanns als schwierig erwies. Mitarbeiter der Autobahnstraßenmeisterei befanden sich zum Unfallzeitpunkt zufällig in der Nähe des Unfallortes, so dass die Absperrung sehr schnell erfolgen konnte. Die Kollegen der Autobahnpolizei Bad Segeberg bedanken sich für die professionelle Zusammenarbeit. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de