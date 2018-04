Bad Segeberg (ots) – Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr ist es in Daldorf zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen. Der Fahrer besaß zudem keinen Führerschein mehr. Den aufmerksamen Beamten des Polizeireviers Bad Segeberg fiel ein ihnen bereits gut bekannter Mann aus Bad Segeberg auf, der ihnen während ihrer Streife in einem BMW entgegenkam. Die Beamten kontrollierten den BMW und stellten beim Fahrer, einem 45 Jahre alten Wittenburger mit Bezug zu Bad Segeberg, Atemalkohol fest. Eine entsprechende Atemmessung ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Ein angeforderter Arzt entnahm eine Blutprobe. Die Beamten stellten den BMW sicher, da gegen den Mann aus der jüngeren Vergangenheit mehrere Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vorlagen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de