Bad Segeberg (ots) – Am Freitag, den 31.05.19, verletzt sich bei Damsdorf ein Motorradfahrer schwer bei einem Alleinunfall. Der 40-Jährige aus dem Kreis Segeberg befuhr mit seiner Yamaha 4PU die L 69 von Schlamersdorf in Richtung Tarbek. Gegen 16:30 Uhr kam er am Ende einer langgezogenen Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 40-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungssanitäter brachten ihn in einem Rettungswagen ins FEK Neumünster. Der Sachschaden liegt bei 2000 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de