Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht eine gute Grundlage für seine Partei, nach der kommenden Bundestagswahl mit den Grünen ein Bündnis zu schmieden. "Mit vernünftigen Menschen in der grünen Partei kann man gut zusammen regieren - wir stellen dies ja in den Bundesländern

Tokio (dpa) - Papst Franziskus will bei seinem Besuch in Japan einen "prophetischen" Appell zur nuklearen Abrüstung aussprechen. In den Städten Nagasaki und Hiroshima wolle er "diejenigen treffen, die immer noch an den Wunden dieses tragischen Ereignisses der Menschheitsgeschichte leiden", sagte der

Zahlreiche Seevögel auf Helgoland bauen ihre Nester mithilfe von Plastikresten – und töten sich dadurch selber. Ein Forscher untersucht, wie der Müll das Leben der Tiere bedroht. Sie verhungern oder strangulieren sich an bunten Plastikfasern, die die Basstölpel auf Helgoland zuvor selbst in ihre Ne

Ein 50 Jahre alter Mordverdächtiger hat sich offenbar in der Untersuchungshaft in der JVA Neuruppin das Leben genommen. Der Tote sei am Donnerstag in seiner Zelle tot entdeckt worden, sagte eine Sprecherin des Lagedienstes des Brandenburger Polizeipräsidiums am Samstag auf Anfrage. Zunächst hatte di