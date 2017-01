POL-SE: Ellerau, Berliner Damm / Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale im Berliner Damm in Ellerau gekommen, bei dem zwei Täter auf frischer Tat festgenommen worden sind. Gegen 1 Uhr bemerkten aufmerksame Polizisten im Rahmen einer Streifenfahrt eine leicht geöffnete Eingangstür bei einer Bäckereifiliale in Ellerau. Bei der Überprüfung des Gebäudes stellten sie im Inneren zwei Einbrecher fest, die sich an einem Tresor zu schaffen machten. Die Polizeibeamten nahmen einen 30 Jährigen aus Rellingen und einen 34 Jährigen aus Pinneberg fest und brachten die beiden zum Polizeirevier nach Norderstedt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer aufgrund fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei in Norderstedt überprüft derzeit, ob ein Tatzusammenhang zwischen den in der Vergangenheit begangenen Einbrüchen in Bäckereifilialen besteht. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de