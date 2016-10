POL-SE: Ellerau, Berliner Damm Aufgeklärter Diebstahl

Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Mittwoch ist es in einem Einkaufsmarkt in Ellerau zu einem Diebstahl eines Rucksacks mit mehreren Elektroartikeln im Wert von ungefähr 1.200 Euro gekommen. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der Dieb identifiziert und das Diebesgut wieder ausgehändigt werden. Gegen 16.45 Uhr, legte ein Kunde vor seinem Einkauf einen Rucksack in den dafür vorgesehenen Bereich ab, um den Markt betreten zu können. Als der Kunde nach fünf Minuten zurückkehrte, war sein Rucksack, in dem sich unter anderem zwei Handys, ein Ladegerät und eine Lautsprecherbox befanden, verschwunden. Ein hinzugerufener Polizist erkannte im Einkaufsmarkt bei der Auswertung der Videoaufnahmen den Dieb und veranlasste die weiteren Maßnahmen. Ein Richter ordnete die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten an. Um 18.30 Uhr suchten die eingesetzten Beamten die Wohnanschrift des vermeintlichen Diebes auf und trafen dort sowohl auf den Mann als auch auf den gestohlenen Rucksack samt Inhalt. Hierbei fielen den Polizeibeamten noch zwei Fahrräder in der Wohnung auf, die bereits zuvor als gestohlen gemeldet worden waren. Weiterhin stellten sie ein kleines Tütchen sicher, bei dessen Inhalt es sich um Betäubungsmittel handeln könnte. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Diebstahls und wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Schlussendlich konnten die Polizeibeamten den Rucksack wieder an den Eigentümer aushändigen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de