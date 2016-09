POL-SE: Ellerau / Dieb eines hochwertigen Mountainbike überführt

Bad Segeberg (ots) – Am 13.09.2016, gegen 16.00 Uhr sind in Ellerau die Diebe eines hochwertigen Rades von der Polizei gestellt und nach einer ersten Vernehmung wieder entlassen worden. Ein 14jähriger Radfahrer hat sein Rad am Spielplatz (Ortsmitte) unverschlossen abgestellt, die Wegnahme durch drei junge Männer wurde unmittelbar beobachtet. Durch weitere Zeugen ist die Fluchtrichtung benannt worden, so dass die herbeigerufene Polizeistreife die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Gruppe stellen und den Hauptverdächtigten, einen 21jährigen Ellerauer, überführen konnte. Die Polizei hat das Fahrrad dem Eigentümer noch vor Ort wieder ausgehändigt und die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der junge Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Kai Hädicke-Schories Telefon: 04o-52806-205 E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

Quelle: presseportal.de