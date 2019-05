Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Abend ist es in der Werner-von-Siemens-Straße zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen. Als die alarmierten Rettungskräfte um 18.55 Uhr an der Brandstelle eintrafen, war bereits eine starke Rauchentwicklung und Feuerschein aus dem Gebäude zu sehen. Personen hatten sich nicht in der Halle befunden, so dass niemand verletzt wurde. Das Feuer war im Erdgeschoss der mehrstöckigen etwa 1000 Quadratmeter großen Lagerhalle ausgebrochen und breitete sich dort aus. Die Löscharbeiten der Feuerwehren dauerten bis in die Nacht. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zurzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. In der Lagerhalle werden Behälter für Lebensmittel gelagert. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Feuer nimmt die Kripo Norderstedt unter Tel. 040-52806-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de