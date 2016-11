POL-SE: Ellerau: Gewaltbereite Fußballfans aus Bremen mussten wieder nach Hause fahren

Pinneberg (ots) – Am 26.11.2016, gegen 11.02 Uhr, wurde die Polizei in Kenntnis gesetzt, dass sich am Bahnhof Ellerau ca. 300 Personen versammelt hatten und in die AKN eingestiegen sind. Diese überwiegend aus dem Bereich Bremen stammenden Fans hatten vor, anlässlich des Bundesliga Fußballspiels HSV : Bremen nach Hamburg zu fahren. In dem Triebwagen der AKN kam es zu mehreren Sachbeschädigungen, unter anderem wurden die Video-Überwachungskameras durch die Fans manipuliert. Der Zugführer setzte seine Fahrt in Richtung Hamburg nicht fort, sondern verblieb auf dem Bahnhof Ellerau. Die alarmierten Polizeikräfte veranlassten bei den teilweise offensichtlich gewaltbereiten Fußballfans ausnahmslos Identitätsfeststellungen und durchsuchten die Personen. Es wurden unter anderem Böller und geringe Mengen Marihuana und Sturmhauben sichergestellt. Mitgeführte lange Stöcke entpuppen sich als Fahnenhalterungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die insgesamt 239 Fans, sowie ihre Mitläufer, mit Bussen wieder in Richtung Bremen verbracht. Die Bundespolizei übernahm die vorsorgliche Begleitung der überwiegend gewaltbereiten Personen. Eingesetzt waren 30 Polizeibeamte, die die taktischen und verkehrslenkenden Maßnahmen in Ellerau (Kreis Bad Segeberg) durchführten. Die Gesamteinsatzleitung hatte die Polizei Hamburg. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jörg Mangelmann Telefon: 04101 202246 E-Mail: Joerg.Mangelmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de