Bad Segeberg (ots) – Heute Vormittag ist es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße zu einem Schwelbrand gekommen, infolgedessen der Bewohner mutmaßlich verstorben ist. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es aufgrund einer technischen Ursache zu einem Schwelbrand in einer Wohnung im neunten Obergeschoss gekommen sein. Anwohner alarmierten gegen 10:24 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Aus der verqualmten Wohnung konnte der 78-jährige Bewohner nur noch tot geborgen werden, der dort allein gelebt hatte. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de