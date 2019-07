Bad Segeberg (ots) – Am 26.7.2019 kam es gegen 2:45 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände eines Autohauses im Buchenweg in Ellerau. Durch das Feuer wurden insgesamt sechs Autos zum Teil stark beschädigt. Ein Renault Modus und ein Renault Twingo brannten vollständig aus. Die Flammen beschädigten zudem einen Kleinwagen der Marke Chevrolet, einen Renault Megane sowie zwei Firmenwagen des Autohauses, einen Renault Scenic und einen Renault Zoe. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages. Bereits kurz zuvor brannte es in einem Vorgarten im Schlehdornweg in Ellerau ebenfalls. Dort gerieten gegen 1:30 Uhr mehrere Buschpflanzen in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell ablöschen, so dass es sich nicht weiter ausbreitete. Es ist ein geschätzter Sachschaden in einer Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat aufgrund des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nacht zu Freitag in der Zeit zwischen 1 und 3 Uhr in dem Bereich Schulweg/Am Felde/Bahnstraße/Buchenweg verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/528 06-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Sandra Mühlberger Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160/3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de