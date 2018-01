Bad Segeberg (ots) – Nicht schlecht gestaunt haben die Drogenfahnder der Kripo Pinneberg, als sie am Montag in einer 3-Zimmer-Wohnung in Ellerau auf etwa 300 Kilogramm Feuerwerkskörper und Pyrotechnik stießen. Der 34-jährige Bewohner der Wohnung stand im Verdacht mit nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln Handel zu treiben, deshalb sollte seine Wohnung durchsucht werden. Neben geringen Mengen Betäubungsmittel fanden die Kriminalbeamten jedoch hauptsächlich kistenweise Feuerwerkskörper in der Wohnung und im Keller. Es wurde Feuerwerk unterschiedlicher Klassen sichergestellt, teilweise dürfen diese Gegenstände ausschließlich von ausgebildeten Pyrotechnikern gekauft und verwendet werden. Der Beschuldigte hat die erforderlichen Berechtigungen nicht und muss sich daher nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten. Bei dem Großteil der sichergestellten Feuerwerkskörper handelt es sich um frei erhältliches Silvesterfeuerwerk, allerdings dürfen solch große Mengen nicht in Wohngebäuden gelagert werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom LKA Kiel geführt, der Kampfmittelräumdienst übernimmt den Transport und die Vernichtung der Feuerwerkskörper. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

