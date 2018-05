Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, 08.05.2018, kommt der Fahrradcodierer zur Polizeistation in Ellerau. In der Zeit von 10:00 – 12:00 Uhr haben die Bürger die Möglichkeit, ihr Fahrrad mit einer individuellen Kennung codieren zu lassen. Das soll helfen, Langfinger von einem möglichen Diebstahl abzuhalten oder aber eine spätere Zuordnung eines entwendeten Rades zu erleichtern. Das Codieren kostet 15,- EUR pro Fahrrad. Neben den Fahrrädern können auch andere Gefährte wie z.B. Roller, Kinderwagen oder Rollatoren codiert werden. Die Polizeistation Ellerau befindet sich in dem Brombeerweg 110. Weitere Informationen zum Codieren gibt es auf der Internetseite www.fahrradcodierer.de Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de