POL-SE: Ellerau, Vorderer Kamp / Zeugenaufruf nach Fahrzeugdiebstahl

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in der Straße Vorderer Kamp in Ellerau zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Im Zeitraum von Dienstag, 22.30 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen fünf Jahre alten, silbernen VW Sharan mit Segeberger Kennzeichen von der Grundstücksauffahrt der Eigentümerin. Der Wert des Fahrzeugs wird auf 16.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 040/528060 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de