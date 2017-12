Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, den 21. Dezember 2017, ist es im Almsweg/Ecke Heidkampsweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 15-jährigen Radfahrer gekommen, wobei sich das Auto nach dem Unfall unerlaubt entfernt haben soll. Gegen 17:00 Uhr befuhr der Jugendliche aus Ellerbek auf seinem Fahrrad den Almsweg von der Posener Straße kommend und beabsichtigte nach rechts in den Heidkampsweg einzubiegen. Hierbei soll ihm ein auf dem Almsweg aus Richtung Goodshornweg fahrender dunkler Pkw die Vorfahrt genommen haben, so dass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei stürzte der Radfahrer und zog sich einen Bruch des Armes zu. Der Unfallwagen soll unmittelbar vor dem Zusammenstoß scharf gebremst haben, hätte seine Fahrt allerdings ohne Auszusteigen über den Heidkampsweg in Richtung Bönningstedt fortgesetzt. Der verletzte Radfahrer konnte eigenständig Angehörige aufsuchen, die ihn in ein Krankenhaus brachten. Der Unfall wurde heute bei der Polizeistation Bönningstedt zur Anzeige gebracht, die jetzt den oder die UnfallfaherIn bzw. mögliche Zeugen sucht. Die Polizei Bönningstedt bittet um Hinweise unter 040 55601090. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de