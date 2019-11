Holstein Kiel testet am 13. November beim 1. FC Union Berlin Holstein Kiel nutzt die Punktspiel-Pause in der 2. Fußball-Bundesliga zum Testen. Die Störche werden am 13. November in der Hauptstadt ein Freundschaftsspiel beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin absolvieren, teilten die Schleswig-Holsteiner am Mittwoch mit. Der Anpfiff in der Alten Försterei erfol

Tatverdächtiger nach versuchter Vergewaltigung in U-Haft Nach einer versuchten Vergewaltigung in Ellerbek im Kreis Pinneberg, bei der das Opfer dem Angreifer eine Fingerkuppe abgebissen hatte, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Gegen den 35 Jahre alte Mann aus Hamburg sei am Mittwoch Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei mit. Die Be

Zielvereinbarung zwischen dänischer Minderheit und Land Die kulturelle Hauptorganisation der dänischen Minderheit, der Sydslesvigsk Forening (SSF), erhält vom Land in den kommenden drei Jahren Zuschüsse von insgesamt 1, 693 Millionen Euro. Im Gegenzug verpflichtet sich die Organisation, eine lange Reihe von Leistungen für die dänische Minderheit und in de

THW Kiel will bei Rhein-Neckar Löwen Siegesserie fortsetzen Handball-Rekordmeister THW Kiel will seine gute Ausgangsposition im Kampf um den deutschen Meistertitel ausbauen. Die Schleswig-Holsteiner treten am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) bei den Rhein-Neckar Löwen an und planen ihren siebten Bundesliga-Sieg in Serie. Die Kieler liegen mit 16:2 Punkten hinter Ü

Das Sandmännchen wird 60: Ausstellung in Potsdam Das Sandmännchen bekommt zum 60. Geburtstag eine Ausstellung. Die Schau "Mit dem Sandmann auf Zeitreise" startet am Sonntag im Filmmuseum Potsdam. "Zurückschauen auf die Sandmanngeschichte ist auch ein Zurückschauen auf meine eigene Kindheit", sagte die Kuratorin Ugla Gräf am Mittwoch. Sie selber, i

Mehr Berliner, aber weniger Babys Berlin ist erneut gewachsen. In der ersten Jahreshälfte stieg die Einwohnerzahl um rund 7800 auf 3 652 640 Menschen, wie das Amt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Damit ist die Bevölkerungszahl um 0, 2 Prozent gewachsen. Der Umzug nach Berlin war den Angaben nach besonders bei Ausländern beliebt:

Deutschlands Landschaftsgärten durch Klimawandel bedroht Die zunehmend heißen und trockenen Sommer hinterlassen deutliche Spuren in historischen Parks und Gärten. Zu dieser Einschätzung kommt der Verein Schlösser und Gärten Deutschland, ein Zusammenschluss von privaten, kommunalen und staatlichen Schlössern und Gärten. Er vertritt 340 Monumente mit jährli

Auto gegen Baum geprallt: Mensch verbrennt in Fahrzeug Ein Mensch ist auf der Bundesstraße 431 nahe Glückstadt (Kreis Steinburg) bei einem Verkehrsunfall in seinem Auto verbrannt. Er verlor in der Nacht zum Mittwoch auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte mit seinem Wagen gegen einen Baum, wi

Die Panther kehren nach Sanssouci zurück Die Nachbildungen zweier Panther-Skulpturen schmücken seit Mittwoch wieder die Terrasse des Orangerieschlosses im Park Sanssouci in Potsdam. Damit werde das historische Figurenprogramm vor der 1851 bis 1864 errichteten Orangerie weiter vervollständigt, teilte die Sprecherin der Stiftung Preußische S