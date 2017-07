POL-SE: Ellerbek / Nachmeldung zu: Großbrand einer Lagerhalle am 17.06.17

Bad Segeberg (ots) – Die Schadenshöhe zu dem Großbrand einer Lagerhalle in Ellerbek am 17.06.17 (siehe hierzu: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/3662509)liegt bei 2,5 Millionen Euro. Die Brandursache ist eine Brandstiftung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg dauern noch an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de