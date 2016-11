POL-SE: Ellerbek – Polizei nimmt Einbrecher fest

Bad Segeberg (ots) – Am späten gestrigen Abend hat die Polizei dank eines Zeugenhinweises fünf Männer festgenommen, welche zuvor versucht haben sollen, in eine Bäckerei einzusteigen. Eine aufmerksame Zeugin verständigte gegen 23 Uhr die Polizei, nachdem sie auf eine Personengruppe aufmerksam geworden war, welche sich an dem Objekt in der Pinneberger Straße zu schaffen machte. Die Leitstelle der Polizei entsandte umgehend mehrere Streifenwagen nach Ellerbek und hielt den Kontakt mit der Anruferin aufrecht, so dass es den alarmierten Beamten schlussendlich gelang, vier der Männer in unmittelbarer Nähe zum Tatort festzunehmen. Darüber hinaus entdeckten die Polizisten einen fünften Tatverdächtigen in einem im nahen Umfeld abgestellten PKW mit Hamburger Kennzeichen, in dessen Innenraum sie zudem Einbruchswerkzeug sicherstellten. Bei den fünf festgenommenen Personen handelt es sich um junge Männer aus Hamburg im Alter zwischen 17 und 20 Jahren. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de