Bad Segeberg (ots) – Gestern ist es in der Gemeinde Ellerbek im Kreis Pinneberg zu einem bewaffneten Raubüberfall auf Geschäft in der Pinneberger Straße gekommen, infolgedessen die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung bittet. Kurz vor 18 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Personen die Räumlichkeiten einer Postfiliale mit integriertem Lotto- und Tabakgeschäft, bedrohten unmittelbar zwei Angestellte und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe sowie eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gelang es den teilweise maskierten Männern, das Gebäude nach dem Überfall mitsamt der Beute zu verlassen und mit Fahrrädern über die Drosselstraße in Richtung der Süntelstraße zu fliehen. Hierbei konnten sie von einem Zeugen beobachtet werden, der sich kurzfristig in der Filiale informierte und umgehend mit einem Fahrrad die Verfolgung der Täter aufnahm, im Rahmen derer einer der beiden Täter dem Zeugen mit einer Art Schlagstock einen Schlag gegen den Kopf verpasste. Glücklicherweise blieb der Zeuge dank eines getragenen Fahrradhelmes unverletzt. Der Helm jedoch verfügt seither über eine Beule. Aufgrund der dem Zeugen entgegengebrachten Gewalteinwirkung ließ dieser richtigerweise von seinem Vorhaben ab. Die beiden Unbekannten setzten ihre Flucht anschließend fort, wobei sie eines der beiden zuvor mitgeführten Fahrräder zurückließen. Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen, Diensthunden sowie einem Polizeihubschrauber ein. Im Ergebnis verlief diese ohne Erfolg. Gesucht werden seither zwei etwa 1,8 Meter große schlanke Männer im Alter von etwa 18 bis 25 Jahren. Beide trugen zum Zeitpunkt des Überfalls eine schwarze Hose und schwarze Oberbekleidung. Weiterhin führten sie jeweils einen dunklen Rucksack mit sich. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet Zeugen des Geschehens, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Etwaige Beobachtungen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen aus dem in Rede stehenden Bereich sowie Hinweise zu dem sichergestellten Fahrrad nehmen die Ermittler unter 04101-2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

