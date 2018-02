Bad Segeberg (ots) – In den letzten Wochen ist es mehrfach zu einer unerlaubten Ablagerung von Reststücken von Wellzementplatten auf einem Feldweg zwischen Ellerbek, Tangstedt und Bönningstedt gekommen. Der betroffene Landwirt hatte am gestrigen Nachmittag zum insgesamt dritten Mal Reste von vermutlich asbesthaltigen Platten im zu Ellerbek gehörigen Rellinger Weg festgestellt. Der Fundort befindet sich in unmittelbarer Nähe der Brücke über die Bek. Bei der vorgefundenen Menge handelt es sich um ungefähr einen halben Kubikmeter. Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Möglicherweise könnten Spaziergänger in dem abgelegenen Bereich Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de