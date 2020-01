Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Montag, den 13. Januar 2020, ereignete sich in Ellerbek ein Verkehrsunfall, bei dem ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Ein 31-jähriger, in England lebender Somalier befuhr mit einem in Frankreich zugelassenen Renault Clio am Vormittag den Moordamm in Ellerbek. Dabei kollidierte er mit seinem Fahrzeug kurz nach 09:00 Uhr mit einem Mercedes Benz, welcher zu dieser Zeit am Fahrbahnrand parkte. Dabei entstand ein Sachschaden von zirka 22000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß fußläufig vom Unfallort und konnte von einer Streifenwagenbesatzung der Rellinger Polizei in der Hamburger Flagentwiete angetroffen werden. Während der Kontrolle räumte der Unfallverursacher ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort 0,92 Promille. Auf dem Polizeirevier Rellingen wurde dem Mann im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Nachdem der 31-Jährige eine Sicherheitsleistung hinterlegte, beschlagnahmten die Polizeibeamten den Führerschein des Mannes, bevor sie ihn aus den Maßnahmen entließen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt

Quelle: presseportal.de