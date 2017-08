Bad Segeberg (ots) – Am Mittwochabend sind in der Rugenberger Straße zwei Wahlplakate angezündet worden. Ein Zeuge hatte zunächst ein bereits brennendes Wahlplakat festgestellt und kurz darauf einen Mann beobachtet, der mutmaßlich ein weiteres Wahlplakat anzündete. Die alarmierten Polizeibeamten konnten anhand der Täterbeschreibung des Zeugen in der Nähe einen Tatverdächtigen antreffen, der jedoch bestritt, das Feuer gelegt zu haben. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei Rellingen hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe zu der Tat sind bislang unklar. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

