Kiels Szilagyi: Sind verdient deutscher Handball-Meister Der THW Kiel fühlt sich trotz des Corona-Abbruchs der Bundesliga-Saison als echter deutscher Handball-Meister. "Es ist eine große Bestätigung und Anerkennung für die grandiosen Leistungen der Mannschaft", sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Die Handball-Bundesliga (HBL) hatte den aktuellen Tabell

Zeugen nach Tod von 21-Jährigem gesucht: Festgenommener frei Nach dem gewaltsamen Tod eines 21-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Lübeck sucht die Polizei nach Zeugen des Geschehens. Der Mann war schwer verletzt am Montagnachmittag auf dem Parkplatz nahe des Kreisverkehrs in der Lübecker Ziegelstraße gefunden worden. Trotz einer umgehenden Wieder

Schleswig-Holsteins Bauern brauchen Regen Schleswig-Holsteins Bauern warten auf Regen. Durch die ausgebliebenen Niederschläge im April sind viele Äcker und Felder nach Angaben der Landwirtschaftskammer ausgetrocknet. Davon zeugen unter anderem zum Teil tiefe Schrumpfungsrisse in Böden. An einigen Standorten können die Pflanzen noch vom tief

Corona/Kiel: Tragen von Masken wird zur Pflicht In Kiel wird es wegen der Coronavirus-Pandemie ab nächster Woche eine Maskenpflicht in mehreren Bereichen geben. Dabei müssen Bürger sich selbst um einen Gesichtsschutz kümmern. Im Kampf gegen das Coronavirus führt auch Schleswig-Holstein eine Maskenpflicht ein, wie Ministerpräsident Daniel Günther

Nach Virusausbruch geht es um die Führung des Klinikums Nach dem Ausbruch von Corona-Infektionen am Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann berät der Aufsichtsrat über den Verbleib der Geschäftsführung. Vor der Sitzung am Dienstag war offen, ob die Klinikspitze gehen muss. Die Ärzteschaft stellte sich in einem Brief vor die Führung, wie es aus informierten

Corona-Krise hält Telefonseelsorge auf Trab Wegen hoher Nachfrage in der Corona-Krise hat die "Nummer gegen Kummer" in Schleswig-Holstein ihre Beratungszeiten verlängert. Zuletzt sei die Zahl der Gespräche am Elterntelefon um über 20 Prozent gestiegen, teilte der Kinderschutzbund am Dienstag mit. Die Umsetzung der Schutzmaßnahmen fordere viel

Nonnemacher: Erste Lockerungen Vertrauenskredit Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen durch die Landesregierung als "Vertrauenskredit" an die Bürger bezeichnet. In einer Mitteilung appellierte sie am Dienstag noch einmal an alle Brandenburgerinnen und Brandenburger, sich weit

FH Kiel spürt in Corona-Krise Schub bei Digitalisierung Die Coronakrise hat an der Fachhochschule Kiel nach deren Einschätzung eine Verbesserung der digitalen Lehre bewirkt. "So geht selbst von einer Bedrohung ein positiver Impuls aus, von dem unsere Hochschule profitieren wird", sagte FH-Präsident Udo Beer am Dienstag. "Die Digitalisierung der Lehre hat

Drägerwerk besorgt sich frisches Geld für Auftragsboom Der Medizintechnik-Konzern Drägerwerk hat neue Vorzugsaktien erfolgreich platziert. Der Preis für die eine Million Anteilscheine habe bei 76, 50 Euro je Stück gelegen, teilte das Unternehmen am späten Montagabend in Lübeck mit. Brutto fließen dem Unternehmen damit 76, 5 Millionen Euro zu. Drägerwerk p