Bad Segeberg (ots) – Im Bereich der Bundesstraße 431 ist es am gestrigen Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen der Fahrer eines Motorrollers in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Pinneberg befuhr kurz vor 17 Uhr die Straße Köhnholz in Richtung Westerstraße. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge übersah der Fahrer des Tourans im Rahmen eines Abbiegemanövers nach links ein entgegenkommendes Kleinkraftrad und stieß mit der Vespa zusammen. Der 27-jährige Fahrer des Motorrollers zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten den Mann aus Uetersen an der Unfallstelle und transportierten ihn zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 10.000 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de