POL-SE: Elmshorn, Adenauerdamm / 5. Meldung (Abschlussmeldung): Polizeieinsatz an Schule

Bad Segeberg (ots) – Bezugsmeldung: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3450457 Nachdem heute gegen 12.00 Uhr der Einsatz in der Schule ausgelöst wurde, hat die Polizei eine BAO (besondere Aufbauorganisation)ausgerufen. Diese wurde gegen 15.30 Uhr wieder aufgelöst. Der Einsatz ist im ersten Angriff beendet. Die weiteren Ermittlungen laufen. In Spitzenzeiten waren 110 Beamte mit 38 Streifenwagen im Einsatz. Auch bei der zweiten Durchsuchung wurden weder schulfremde bzw. auffällige Personen noch eine Waffe gefunden. Der Leiter der Polizeidirektion, Andreas Görs, betonte nach dem Einsatz, dass sich „die Konzeption in der Zusammenarbeit mit benachbarten Rettungskräften bewährt hat.“ Der vor Ort ebenfalls eingesetzte Polizeisprecher wird in den nächsten Minuten ebenfalls den Einsatzort verlassen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de