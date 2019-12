Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Morgen kam es in der Amandastraße in der Nähe der Grundschule Kaltenweide zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Eine 31-jährige Elmshornerin hielt kurz vor 8 Uhr entgegen der dortigen Vorschriften mit ihrem VW Polo am rechten Fahrbahnrand, um ihr Kind zur Schule zu bringen. Beim anschließenden Rangieren fuhr sie versehentlich auf den Gehweg neben der Fahrbahn und rollte dabei einer 39-jährigen Frau aus Elmshorn über den rechten Fuß. Anschließend fuhr sie rückwärts gegen ein ebenfalls verbotswidrig haltendes Auto. Die Amandastraße war zum Unfallzeitpunkt aufgrund des Schulbeginns sowohl durch Fußgänger als auch durch Fahrzeuge stark frequentiert. Die Polizei Elmshorn weist darauf hin, dass es sich bei der Amandastraße um eine Fahrradstraße handelt und appelliert an die Autofahrer, die in ausreichender Zahl vorhandenen Parkplätze im Nahbereich der Schule zu nutzen.

Quelle: presseportal.de