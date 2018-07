Bad Segeberg (ots) – Am frühen Samstagmorgen ist es dank des Hinweises eines Anwohners zur Festnahme zweier Randalierer gekommen. Gegen 06:30 Uhr bemerkte der Zeuge zwei Männer, die in der Straße Kaltenweide zunächst den Schaukasten einer Gaststätte und dann ein geparktes Auto beschädigten. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die eintreffenden Beamten der Elmshorner Polizei erfragten eine Personenbeschreibung und die Fluchtrichtung der Männer. Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizisten laute Knallgeräusche aus der Richtung eines in der Kaltenweide ansässigen Sportvereins hören. Die Beamten fanden zwei Männer vor, die gerade Steine und ein Absperrgitter gegen ein Vereinsgebäude warfen. Die Beschreibung des Zeugen stimmte außerdem mit der Erscheinung der erblickten Männer überein. Nach kurzer Flucht der Tatverdächtigen nahmen die Beamten diese noch auf dem Fußballfeld fest. Die Männer aus dem Kreis Pinneberg im Alter von 18 und 19 Jahren erwartet nun ein Strafverfahren. Zur genauen Schadenhöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de