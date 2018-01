Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend ist es im Ellerndamm zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw in ein Wartehäuschen gefahren ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 38-Jähriger um 20:46 Uhr den Ellerndamm in Richtung Am Friedhof. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam der VW Passat auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit dem Unterstand der dortigen Bushaltestelle sowie einem Schild und kam anschließend im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses zum Stehen. Der Fahrer aus Elmshorn blieb bei dem Unfall unverletzt. Sowohl am Pkw als auch am Wartehäuschen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem Elmshorner Atemalkoholgeruch fest. Der daraufhin veranlasste Test ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Vermutlich ist dies auch der Grund, warum der Fahrer laut Zeugenangaben flüchten wollte, aufgrund dessen Ersthelfer ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Die Polizisten veranlassten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe, die ein Arzt auf dem Polizeirevier entnahm. Weiterhin stellten die Beamten den Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de