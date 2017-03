POL-SE: Elmshorn – BAB 23 – Polizei sucht Verkehrsrowdy

Bad Segeberg (ots) – Heute Mittag hat eine bis dato unbekannte Fahrerin / ein unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW X5 mit polnischem Kennzeichen auf der Bundesautobahn 23 gleich zwei Fahrzeuge gerammt und sich daraufhin entfernt. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Der BMW war gegen 12.40 Uhr auf der BAB 23 in Fahrtrichtung Norden unterwegs und fuhr etwa 1,5 Kilometer vor der Anschlussstelle Elmshorn zunächst zweimal auf einen VW Golf auf, der ebenfalls auf der linken Fahrspur in Richtung Heide unterwegs war. Der Golf konnte sich der Situation zwar kurzzeitig entziehen, indem das Fahrzeug auf die rechte Fahrspur gelenkt wurde, jedoch rammte der BMW den VW im Rahmen eines Überholmanövers erneut. Diesmal traf der BMW den Golf an der Fahrerseite. Im weiteren Verlauf fuhr der BMW sofort auf den nächsten vor ihm fahrenden PKW, einen Volvo V40, auf. Auch dieser Manöver wiederholte die Fahrzeugführerin / der Fahrzeugführer des X5 ein weiteres Mal. Nachdem der Volvo ebenfalls auf die rechte Fahrspur gewechselt hatte, setzte der BMW seine Fahrt unbeirrt fort. Von dem Kennzeichen des X5 ist lediglich das Fragment „LZA“ bekannt. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, welche jedoch ohne Erfolg verlief. Hinweise zu dem Fahrzeug nehmen die Ermittler des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Pinneberg unter 04101-2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de