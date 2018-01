Bad Segeberg (ots) – Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz hat sich heute in den frühen Morgenstunden in der Blücherstraße ereignet. Ein Anwohner hatte um kurz nach 05:00 Uhr eine Person in seinem Auto festgestellt und vermutete einen Einbruch. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Elmshorn trafen auf dem Beifahrersitz des Pkw einen tief schlafenden 18-Jährigen an. Diesem mussten die Polizisten beim Aussteigen bereits unter die Arme greifen, da der junge Mann dem Alkohol offenbar stark zugesprochen hatte. Entgegen der ersten Erwartung ließen sich an dem vermeintlich verschlossenen Wagen weder Schäden noch Aufbruchspuren und somit keine Hinweise auf Straftaten feststellen. Der Student konnte anschließend in die Obhut seiner Vermieterin übergeben werden, die in unmittelbarer Nähe ermittelt werden konnte. Wie der Heranwachsende in den Wagen gelangt ist, ließ sich bisher nicht klären. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de