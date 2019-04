Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Samstag (30.03.2019) ist es gegen 16:40 Uhr in der Straße „Vormstegen“ zum Brand einer leerstehenden Lagerhalle gekommen. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften konnte den Brand schnell bekämpfen. Die entsprechende Meldung der Feuerwehr kann unter folgendem Link abgerufen werden: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4232308 Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die weiteren Ermittlungen bezüglich der Brandursache übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind durch den Brand keine Personen verletzt worden. Zur genauen Schadenhöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de