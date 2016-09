POL-SE: Elmshorn – Dank Zeugenhinweis: Polizei nimmt drei Fahrraddiebe fest

Bad Segeberg (ots) – In den frühen Morgenstunden ist es in Elmshorn zu einem Diebstahl von zwei Fahrrädern gekommen, infolgedessen die Polizei drei Personen festgenommen hat. Dem aufmerksamen Zeugen waren zwei der drei Personen an einer Hausecke in der Kolberger Straße aufgefallen, die verdächtig bei einem Fahrrad standen. Plötzlich konnte der Zeuge ein lautes Knacken wahrnehmen, welches aus der Richtung der beiden Personen kam. Als die beiden den Zeugen bemerkten, flüchtete einer der beiden hinter ein in der Nähe stehendes Fahrzeug, der andere ging eilig die Kolberger Straße herunter. Der Zeuge erblickte wenig später eine dritte Person in der Kolberger Straße mit einem Fahrrad. Die beiden anderen Personen gesellten sich nun zu der dritten Person dazu und alle drei gingen mit zwei Fahrrädern auf der Straße Am Friedhof in Richtung Friedensallee davon. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die drei Personen in der Kolberger Straße angetroffen werden. Die besagten Räder führten sie nicht mehr mit sich. Die mutmaßlich entwendeten Räder, ein blau/lilafarbenes Rad der Marke Böttcher/Typ: Komfort und ein schwarz/silberfarbenes Rad der Marke Hercules/Typ: Express, konnten jedoch in der Nähe aufgefunden werden. Die drei Täter, 19, 20 und 21 Jahre alt, aus Elmshorn, sind der Polizei bereits aus der Vergangenheit wegen Diebstahlsdelikten bekannt. Nach Abschluß der polizeilichen Maßnahmen wurden der 19-Jährige und der 21-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 20-Jährigen bestand ein offener Haftbefehl, der vollstreckt wurde. Alle drei müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen schweren Diebstahls verantworten. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen des Geschehens, insbesondere die noch unbekannten Fahrradeigentümer, sich mit der Polizei unter 04121 – 8030 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

