Bad Segeberg (ots) – Im Rahmen einer Hauptverhandlung im Juni 2017 vor dem Landgericht in Itzehoe wegen Verwahrungsbruches gegen einen seinerzeit suspendierten Ermittler der Kriminalpolizei Elmshorn wurde durch eine ehemalige Mitarbeiterin und Zeugin erhebliche öffentliche Kritik an dem Führungsstil des Dienststellenleiters der Kriminalpolizeistelle (KPSt) Elmshorn, Herrn Erster Kriminalhauptkommissar (EPHK) Dietmar Engelhorn, geäußert. Die massiven Vorwürfe, unter anderem Mobbing, haben durch Presseberichterstattung zu der Gerichtsverhandlung eine weitere Verbreitung gefunden. Diese öffentliche Kritik an der Arbeit der Polizei wurde durch den Leiter der Polizeidirektion Bad Segeberg, Herrn Leitender Polizeidirektor (LPD) Andreas Görs, daraufhin einer intensiven Überprüfung unterzogen. „Wenn öffentlich Kritik an der Polizei geäußert wird, sollte auch öffentlich damit umgegangen werden“, so der Behördenleiter. Die subjektiven Wahrnehmungen haben sich objektiv nicht bestätigt. Der Leiter der KPSt Elmshorn hat nach Leitungsübernahme vielmehr vereinzelt Arbeitsprozesse feststellen müssen, die den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Polizeiarbeit nicht gerecht wurden und nach Bewertung der Staatanwaltschaft zu Strafverfahren führten. Es war daher nicht nur seine Aufgabe sondern auch seine Pflicht, hierauf zu reagieren. Auch wenn dem Leiter der Polizeidirektion Bad Segeberg bewusst ist, dass der Vorfall bereits 18 Monate zurück liegt, ist es ihm ein besonderes Anliegen, auf diesem Weg zum Ausdruck zu bringen, dass die Vorwürfe unbegründet und haltlos waren. Die Kriminalpolizei Elmshorn ist gut aufgestellt und die Bürgerinnen und Bürger können sich auf ihre Polizei verlassen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de