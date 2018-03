Bad Segeberg (ots) – In der Westerstraße ist es am Donnerstag gegen 15.00 Uhr zum Diebstahl in einem Supermarkt gekommen, bei dem Polizeibeamte einen Täter auf der Flucht gestellt haben. Bei Erblicken des Elmshorner Streifenwagens erstarrte der laufende Dieb regelrecht, sah sich auffallend häufig um und zog somit die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich, die ihn daraufhin kontrollierten. Im mitgeführten Rucksack fanden die Beamten Tabakwaren für mehr als 100 EUR. Einen Kaufbeleg konnte der Mann nicht vorlegen. In einem nahegelegenen Supermarkt klärte sich die Herkunft der Tabakwaren auf. Nach Zeugenaussagen soll der 19-Jährige gemeinsam mit einem weiteren Mann, der eine Mitarbeiterin ablenkte, die Tabakwaren dort gestohlen haben. Die Polizisten nahmen den Festgenommenen mit zur Dienststelle. Die Ermittlungen bezüglich des mutmaßlichen Komplizen dauern an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

