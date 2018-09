Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Mittwoch, den 12. September 2018, ist es auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses in der Lise-Meitner-Straße zu einem Diebstahl aus einem Lkw gekommen. Der Fahrer des Isuzu stellte seinen weißen Kleinlaster gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants ab und suchte die Lokalität für wenige Minuten auf. Bei seiner Rückkehr stellte der 48-Jährige den Verlust seiner Geldbörse aus dem Fahrerhaus fest. Ein Zeuge hatte dem Fahrer auf dem Parkplatz noch mitgeteilt, dass er eine männliche Person in der Nähe des Lkw beobachtet habe. Die Ermittler der Kriminalpolizei Elmshorn suchen jetzt den potentiellen Zeugen. Etwaige Hinweise nehmen die Beamten unter 04121 8030 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de