Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Wochenende ist es in Elmshorn, in der Hamburger Straße, zu einem Diebstahl eines neuen Wohnmobils gekommen. Am Sonntag (10.06.2018) um 10.13 Uhr fuhr die Polizei zu dem Elmshorner Wohnmobilhändler, der die Beamten alarmiert hatte. Vom dortigen Gelände entwendeten unbekannte Täter ein hochwertiges neues Wohnmobil. Am Vorabend gegen 18.00 Uhr hatte das goldfarbene Fahrzeug noch auf dem Platz gestanden. Das Wohnmobil ist vom Hersteller Hymer und vom Typ Tramp CL 678 Golden Limited. Das Wohnmobil war noch nicht zugelassen. Ein Bild ist beigefügt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Elmshorn unter 04121-803-0. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de