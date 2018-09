Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Montag (24.09.2018) auf Dienstag (25.09.2018) ist es in Elmshorn zu einem Diebstahl von zwei Bronzefiguren gekommen. Unbekannte Täter stahlen die Bronzefiguren „Ziege mit Glocke“ und „Zwei Mädchen“ aus einem Garten im Spargelweg. Die Bronzefigur „Ziege mit Glocke“ ist etwa 84 cm lang, die Bronzefigur „Zwei Mädchen“ ist etwa 100 cm hoch. Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen dazu übernommen und sucht in dem Zusammenhang nach möglichen Zeugen des Diebstahls oder nach Personen, denen das Diebesgut zum Verkauf angeboten wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04121 / 803-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

