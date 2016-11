POL-SE: Elmshorn / Diverse Fahrzeugaufbrüche in Elmshorn

Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 27.11.2016, wurden in Elmshorn zwölf Fahrzeugaufbrüche angezeigt. Die Taten wurden vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag verübt. Die Pkw waren in der Rethfelder Straße, der Köllner Chaussee, dem Hainholzer Damm, dem Bussardweg, der Langen Straße, in der Langelohe, der Parallelstraße, der Norderstraße und dem Holzweg abgestellt. Entwendet wurden u.a. diverse Navigationsgeräte, zwei Jacken, Schuhen und Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04121-8030 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de