Bad Segeberg (ots) – Die Polizei kontrollierte am Donnerstag, den 27. Februar 2020, in Elmshorn den Fahrer eines sogenannten E-Scooter. Hierbei wurden diverse Verstöße festgestellt. Der Scooter wurde sichergestellt. Gegen 14 Uhr fiel einer Zivilstreife des Polizeireviers Elmshorn ein E-Scooter-Fahrer in der Straße „Am Friedhof“ auf, weil das Gefährt nicht über die vorgeschriebene Versicherungsplakette verfügte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Scooter weder zugelassen noch versichert war. Zudem wurde die Höchstgeschwindigkeit mit 40 km/h angegeben. Daraus ergibt sich sowohl die Erforderlichkeit der Fahrerlaubnisklasse AM als auch die Pflicht zum Tragen eines Schutzhelms. Beides konnte der 42-jährige Elmshorner nicht vorweisen. Die Beamten stellten den Scooter sicher und leiteten mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Elmshorner Polizei verzeichnete in jüngster Vergangenheit mehrere Verstöße bei der Nutzung von E-Scootern. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Fahren mit E-Scootern im öffentlichen Verkehrsraum gesetzlichen Vorgaben unterliegt. Jeder Nutzer sollte sich vor Fahrtantritt über die für sein Gefährt erforderlichen Voraussetzungen informieren.

Quelle: presseportal.de