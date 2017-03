POL-SE: Elmshorn / Drogenkontrolle in Elmshorner Parkanlagen führte zur vorläufigen Festnahme eines 18-Jährigen

Bad Segeberg (ots) – Nach wie vor hält die Polizei Elmshorn ein besonderes Augenmerk auf Elmshorns Parkanlagen wie den Steindammpark und den Krückaupark. In der Vergangenheit wurden hier unter anderem immer wieder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. So wurden in den Parkanlagen häufiger Betäubungsmittel konsumiert, aber auch damit Handel getrieben. Diese Erkenntnisse veranlassen das Polizeirevier Elmshorn dazu, die Parkanlagen weiterhin offen und verdeckt aufzuklären und so den Kontrolldruck auf mutmaßliche Betäubungsmittelkonsumenten- und Händler zu erhöhen. So konnte am Dienstag, den 28.02.17, ein 18- jähriger Elmshorner gefasst werden, der im Besitz von Marihuana und Handelsutensilien war. Er wurde vorläufig festgenommen. Beamte der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei Elmshorn vernahmen den Beschuldigten und führten eine Hausdurchsuchung durch. Im Anschluss musste der mutmaßliche Marihuanahändler mangels Haftgründen wieder entlassen werden. Er muss sich jetzt einem Strafverfahren stellen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de