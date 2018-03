Bad Segeberg (ots) – Samstagabend ist es in der Mühlenstraße, Ecke Panjestraße, zu einem Einbruch in ein Bäckereigeschäft gekommen. Um 22:00 Uhr beobachteten Zeugen, dass sich eine Person gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft verschaffte und informierten die Polizei. Der Tatverdächtige flüchtete kurz darauf in Richtung Steindammpark und konnte trotz intensiver Fahndung durch mehrere Streifenwagen sowie Diensthunde nicht angetroffen werden. Der Einbrecher soll mit einer schwarzen Jacke, vermutlicher einer hellen Hose sowie einer Pudelmütze bekleidet gewesen sein. Die Mütze wird als überwiegend dunkel, im Stirnbereich weiß beschrieben. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Täter mehrere Spardosen mit einer unbekannten Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf die Identität und weitere Fluchtrichtung des Mannes geben können. Eventuelle Hinweise nehmen die Ermittler unter 04121 8030 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de