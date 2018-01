Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von vergangenem Dienstag auf Mittwoch ist es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Eisdiele in der Kurt-Wagner-Straße gekommen, bei dem Unbekannte hochwertige Küchenmaschinen gestohlen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen der/die Täter zwischen 18:00 Uhr am Dienstag und Mittwochmittag gewaltsam in die Räumlichkeiten ein. Neben Bargeld und einem Fernseher entwendeten die Einbrecher mehrere zur Eisherstellung benötigte Geräte. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Aufgrund der Menge des Diebesgutes dürfte dieses durch ein auf dem dortigen Parkplatz des Kinos abgestelltes Fahrzeug abtransportiert worden sein. Etwaige Zeugen, die im Bereich des Tatortes bzw. im nahen Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04121 8030 mit der Kriminalpolizei Elmshorn in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de