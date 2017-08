Bad Segeberg (ots) – Nach dem Feuer in einem Jugendhaus am gestrigen Abend hat die Kriminalpolizei Elmshorn die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern derweil an. Nähere Angaben zu dem Einsatz der Feuerwehr ist der Medieninformation des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg unter http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/3719269 unmittelbar zu entnehmen. Nach einer Besichtigung der Brandstelle am heutigen Tage gehen die Ermittler von einer Brandstiftung aus. Hinweise auf einen technischen Defekt liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist vorerst nicht nutzbar. Hinweise zu dem Brand oder zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nehmen die Ermittler unter 04121-8030 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de