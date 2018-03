Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag haben die Beamten des Polizeireviers Elmshorn erneut eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In der Zeit von 12:30 – 14:00 Uhr kontrollierten vier Beamte die Verkehrsteilnehmer in der Kleinen Gärtnerstraße. Insgesamt waren 24 von ihnen schneller als mit den erlaubten 50 km/h unterwegs. In zwanzig Fällen zog die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ein Verwarngeld nach sich. Zwei Fahrer waren mehr als 21 km/h zu schnell unterwegs. Dies hat ein Bußgeld von 80,-EUR sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg zur Folge. Unrühmliche Spitzenreiter waren eine 54-jährige die mit einer Geschwindigkeit von 82 km/h gemessen wurde sowie ein 34-jähriger der mit 92 km/h in die Kontrolle fuhr. Im ersten Fall bedeutet dies ein Bußgeld von 160,- EUR, zwei Punkten in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat. Im zweiten Fall kommt auf den Fahrer ein Bußgeld von 200,- EUR zu und ebenfalls zwei Punkte sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Die hohe Anzahl von Geschwindigkeitsüberschreitungen in dem kurzen Zeitraum nimmt das Polizeirevier in Elmshorn zum Anlass, auch im Monat April weitere Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an die Verkehrsteilnehmer die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu beachten, denn die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gehört immer noch zu den Hauptunfallursachen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de