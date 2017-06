POL-SE: Elmshorn – Festnahmen nach versuchtem Einbruch in Tankstelle

Bad Segeberg (ots) – Am Montag, den 19. Juni 2017, gegen 1 Uhr, ist es in Elmshorn zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle gekommen. Im Rahmen der Fahndungen sind drei Tatverdächtige festgenommen worden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen versuchten drei Personen mit grober Gewalt in eine Tankstelle in der Friedensallee zu gelangen. Ein Zeuge beobachtete dies jedoch und informierte die Polizei. Die Männer brachen ihr Vorhaben ab und flüchteten, konnten aber im Laufe der Fahndungen festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 46-jährigen Elmshorner sowie einen 22-Jährigen und einen 25-Jährigen, die einen Wohnsitz in Rumänien haben. Nach Durchsuchungen und Vernehmungen führten die Ermittler der Kriminalpolizei Elmshorn die Personen dem Haftrichter vor. Dieser erließ einen Haftbefehl. Seither befinden sich die Personen in Untersuchungshaft. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de