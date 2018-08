Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch, dem 18.07.2018, hat ein bislang unbekannter Finder in einer Weinhandlung im Bauerweg ein aufgefundenes Handy abgegeben. Anschließend verließ der Mann das Geschäft. In der Zeit zwischen 14:30 und 15:15 Uhr nahm eine Mitarbeiterin in der Weinhandlung das herrenlose Telefon entgegen und wandte sich für die Ermittlung des Eigentümers an die Elmshorner Polizei. Die Beamten konnten das Telefon zuordnen und stellten gleichzeitig fest, dass es eine Rolle in einem derzeit vorliegenden Todesermittungsverfahren spielt. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler der Kriminalpolizei den bis dato unbekannten Finder des Handys, umgehend entweder persönlich oder unter der Rufnummer 04121 803-0 Kontakt zu den Beamten aufzunehmen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de